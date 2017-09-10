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Н'Голо Канте: сдержал эмоции после гола в ворота "Лестера"

Полузащитник лондонского "Челси" Н'Голо Канте прокомментировал победу клуба над своей бывшей командой — "Лестером".

"Мне всегда очень нравилось играть в моей уже бывшей команде. Я провёл здесь потрясающий год, всегда стараюсь победить, и сегодня это было важно. Я счастлив забить гол. Всегда приятно поражать ворота, но я сдержал эмоции, поскольку уважаю свою бывшую команду.

Это был сложный матч. У соперников было много шансов, но мы сражались и победили — это самое главное", — цитирует игрока BBC.

Для подопечных Антонио Конте победа над "Лестером" стала третьим подряд выигранным матчем АПЛ.

"Газета.ру"
Теги: Канте Челси Лестер
Сегодня, 10:19
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