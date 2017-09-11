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"Милан" не будет увольнять главного тренера после разгрома от "Лацио"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла не лишится своего поста после крупного поражения от "Лацио" со счетом 1:4 в матче третьего тура чемпионата Италии, несмотря на призывы общественности, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Гендиректор клуба Марко Фассоне на встрече с Монтеллой после игры сообщил, что "Милан" продолжает в него верить. При этом владельцы клуба ожидают, что команда должным образом отреагирует на неудачу и победит уже в ближайшем гостевом поединке первого тура группового этапа Лиги Европы с "Аустрией", которая пройдет 14 сентября.

После трех туров Серии А "Милан" с шестью очками занимает седьмое место в турнирной таблице.

"Газета.ру"
Теги: Милан Монтелла
Вчера, 23:31
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