"Милан" не будет увольнять главного тренера после разгрома от "Лацио"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла не лишится своего поста после крупного поражения от "Лацио" со счетом 1:4 в матче третьего тура чемпионата Италии, несмотря на призывы общественности, сообщает La Gazzetta dello Sport.Гендиректор клуба Марко Фассоне на встрече с Монтеллой после игры сообщил, что "Милан" продолжает в него верить. При этом владельцы клуба ожидают, что команда должным образом отреагирует на неудачу и победит уже в ближайшем гостевом поединке первого тура группового этапа Лиги Европы с "Аустрией", которая пройдет 14 сентября.После трех туров Серии А "Милан" с шестью очками занимает седьмое место в турнирной таблице.