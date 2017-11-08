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Роман Нойштедтер: никогда не перейду в дортмундскую "Боруссию"

Защитник "Фенербахче" Роман Нойштедтер во время прямого эфира во "ВКонтакте" выразил надежду, что ему удастся поиграть на высшем уровне еще 5-6 лет.

- В каком хотели бы провести всю карьеру? А в какой бы никогда не перешли?

- Никогда бы не перешел в дортмундскую "Боруссию" или другие стамбульские клубы. Нравится, как играет "Арсенал". Может, получится там поиграть.

- Сколько еще планируете играть на профессиональном уровне?

- Мне сейчас 29. Думаю поиграть еще лет 5-6.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Нойштедтер Фенербахче Боруссия Д
Сегодня, 18:01
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№2 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 18:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
В Дортмунде ты как бы нах никому и не нужен laughing


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 18:30) #
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  •  (0)

- Никогда бы не перешел в дортмундскую "Боруссию" или другие стамбульские клубы

Хмм
Регистрация: 8.01.2017
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