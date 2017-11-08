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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Спартак-2" проиграл "Авангарду" (4)
"Спартак-2" проиграл "Авангарду" (4)
Роман Нойштедтер: никогда не перейду в дортмундскую "Боруссию"
Защитник "Фенербахче" Роман Нойштедтер во время прямого эфира во "ВКонтакте" выразил надежду, что ему удастся поиграть на высшем уровне еще 5-6 лет.
- В каком хотели бы провести всю карьеру? А в какой бы никогда не перешли?
- Никогда бы не перешел в дортмундскую "Боруссию" или другие стамбульские клубы. Нравится, как играет "Арсенал". Может, получится там поиграть.
- Сколько еще планируете играть на профессиональном уровне?
- Мне сейчас 29. Думаю поиграть еще лет 5-6.
"Спорт-Экспресс"
- В каком хотели бы провести всю карьеру? А в какой бы никогда не перешли?
- Никогда бы не перешел в дортмундскую "Боруссию" или другие стамбульские клубы. Нравится, как играет "Арсенал". Может, получится там поиграть.
- Сколько еще планируете играть на профессиональном уровне?
- Мне сейчас 29. Думаю поиграть еще лет 5-6.
"Спорт-Экспресс"
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