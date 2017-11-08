Роман Нойштедтер: никогда не перейду в дортмундскую "Боруссию"

Защитник "Фенербахче" Роман Нойштедтер во время прямого эфира во "ВКонтакте" выразил надежду, что ему удастся поиграть на высшем уровне еще 5-6 лет.- Никогда бы не перешел в дортмундскую "Боруссию" или другие стамбульские клубы. Нравится, как играет "Арсенал". Может, получится там поиграть.- Мне сейчас 29. Думаю поиграть еще лет 5-6.