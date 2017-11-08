Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:49
Власти Санкт-Петербурга продлят работу метро и некоторых транспортных маршрутов в день матча Россия - Испания
Власти Санкт-Петербурга продлят работу метро и некоторых транспортных маршрутов в день матча Россия - Испания
16:28
"Спартак-2" проиграл "Авангарду" (8)
"Спартак-2" проиграл "Авангарду" (8)
Артем Милевский: у Газзаева были очень тяжелые тренировки
Бывший форвард киевского "Динамо" Артем Милевский рассказал о том, как в своё время проходили тренировки в украинской команде под руководством Валерия Газзаева.
"У нас тут недавно была силовая и ударная тренировка, так я ребятам сказал: "Вы не видели, что такое силовые и ударные тренировки у Газзаева". Было очень тяжело! Нам ставили десять барьеров, после чего были серии из сотни прыжков. Барьеры были высокими, ты прыгал как кенгуру. И это только разминка была. А зимой еще были очень серьезные сборы. Честно, очень тяжелые тренировки у Газзаева были", - цитирует игрока "Динамомания".
"У нас тут недавно была силовая и ударная тренировка, так я ребятам сказал: "Вы не видели, что такое силовые и ударные тренировки у Газзаева". Было очень тяжело! Нам ставили десять барьеров, после чего были серии из сотни прыжков. Барьеры были высокими, ты прыгал как кенгуру. И это только разминка была. А зимой еще были очень серьезные сборы. Честно, очень тяжелые тренировки у Газзаева были", - цитирует игрока "Динамомания".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.