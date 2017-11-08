Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Артем Милевский: у Газзаева были очень тяжелые тренировки

Бывший форвард киевского "Динамо" Артем Милевский рассказал о том, как в своё время проходили тренировки в украинской команде под руководством Валерия Газзаева.

"У нас тут недавно была силовая и ударная тренировка, так я ребятам сказал: "Вы не видели, что такое силовые и ударные тренировки у Газзаева". Было очень тяжело! Нам ставили десять барьеров, после чего были серии из сотни прыжков. Барьеры были высокими, ты прыгал как кенгуру. И это только разминка была. А зимой еще были очень серьезные сборы. Честно, очень тяжелые тренировки у Газзаева были", - цитирует игрока "Динамомания".
Теги: Милевский Газзаев Динамо Киев
Сегодня, 21:21
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.