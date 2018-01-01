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Джеймс Милнер: у меня просто нет слов, чтобы описать Салаха

Защитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер поделился впечатлениями от матча чемпионата Англии против "Лестера" (2:1).

"Салах продолжает забивать, у меня просто нет слов, чтобы описать этого игрока. Нам нужно продолжать его поддерживать, но не оказывать на Мохамеда слишком большого давления.

Любой команде сложно играть на нашем стадионе, "Лестер" хорошо защищался и оказывал давление на нас, забив быстрый гол. Чтобы взломать их оборону нам нужно было продолжать играть в свой футбол, хорошо защищаться", - цитирует Милнера ВВС.
Теги: Милнер Салах Ливерпуль
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