Джеймс Милнер: у меня просто нет слов, чтобы описать Салаха

Защитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер поделился впечатлениями от матча чемпионата Англии против "Лестера" (2:1)."Салах продолжает забивать, у меня просто нет слов, чтобы описать этого игрока. Нам нужно продолжать его поддерживать, но не оказывать на Мохамеда слишком большого давления.Любой команде сложно играть на нашем стадионе, "Лестер" хорошо защищался и оказывал давление на нас, забив быстрый гол. Чтобы взломать их оборону нам нужно было продолжать играть в свой футбол, хорошо защищаться", - цитирует Милнера ВВС.