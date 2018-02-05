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Кларенс Зеедорф стал главным тренером "Депортиво"

Известный в прошлом голландский футболист Кларенс Зеедорф назначен главным тренером "Депортиво", сообщает официальный сайт испанского клуба.

Отмечается, что бывший игрок и наставник "Милана" подписал с испанской командой контракт до конца нынешнего сезона.

Ранее 41-летний специалист возглавлял китайский "Шэньчжэнь".

"Газета.ру"
Теги: Зеедорф Депортиво
Вчера, 22:02
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