Артем Милевский: сменил номер на "семерку", под ней Шевченко зажигал в "Милане"

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский прокомментировал победу над БАТЭ (2:1) в матче за Суперкубок Беларуси и смену игрового номера.– Считаю, обе команды сегодня показали очень качественный футбол. Было сложно и БАТЭ, и нам. Главное, что выдержали темп матча, несмотря на пору года и погоду.У нас подобраны отличные футболисты. Если будем играть так на протяжении сезона, уверен, сможем замахнуться и на Кубок, и на золото чемпионата.– Вообще, привык играть под десятым, но Василюк пока не собирается заканчивать. А под "семеркой" Шевченко зажигал в "Милане", Ярмоленко сейчас играет в сборной Украины. Вот, собственно, и причины.