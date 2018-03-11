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Артем Милевский: сменил номер на "семерку", под ней Шевченко зажигал в "Милане"

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский прокомментировал победу над БАТЭ (2:1) в матче за Суперкубок Беларуси и смену игрового номера.

– Считаю, обе команды сегодня показали очень качественный футбол. Было сложно и БАТЭ, и нам. Главное, что выдержали темп матча, несмотря на пору года и погоду.

У нас подобраны отличные футболисты. Если будем играть так на протяжении сезона, уверен, сможем замахнуться и на Кубок, и на золото чемпионата.

– Вы сменили номер. Почему выбрали "семерку"?

– Вообще, привык играть под десятым, но Василюк пока не собирается заканчивать. А под "семеркой" Шевченко зажигал в "Милане", Ярмоленко сейчас играет в сборной Украины. Вот, собственно, и причины.

"Прессбол"
Теги: Милан Милевский Шевченко
Сегодня, 09:46
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