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"Шахтер" продлил контракт с Паулу Фонсекой

"Шахтер" подписал новый контракт с главным тренером Паулу Фонсекой. Соглашение рассчитано на два года, сообщает O Jogo.

Фонсека по новому контракту заработает за сезон четыре миллиона евро. Напомним, что 45-летний тренер считался одним из кандидатов на пост главного тренера "Зенита".
Теги: Фонсека Шахтер
Сегодня, 22:14
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(0)
№3 Написал: grisha (Сегодня, 22:49) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: MATPOCOB
Семака в в Зенит!

Юрана в спартак !
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№2 Написал: truLALA Milano (Сегодня, 22:49) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Милан»
писями по воде виляно (судя по изданию O Jogo, желтоватого цвета), но Ахметов такой товар не отдаст
Регистрация: 9.06.2017 [жалоба]
№1 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 22:45) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Ура Семака в в Зенит!
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
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