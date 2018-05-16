"Шахтер" продлил контракт с Паулу Фонсекой

"Шахтер" подписал новый контракт с главным тренером Паулу Фонсекой. Соглашение рассчитано на два года, сообщает O Jogo.Фонсека по новому контракту заработает за сезон четыре миллиона евро. Напомним, что 45-летний тренер считался одним из кандидатов на пост главного тренера "Зенита".