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Илкай Гюндоган: для меня стали ударом обвинения, что я не уважаю наши ценности

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Германии Илкай Гюндоган ответил на негативные комментарии в свой адрес после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Я предан Германии и национальной сборной, но у меня турецкие корни. Откровенно говоря, я уважаю то, что мои родители любят свою родную страну, свое родовое село, где по-прежнему живут мои дедушка и бабушка. Для моих родителей это второй дом после Гельзенкирхена", — написал немецкий футболист в своем инстаграме.

Также его разочаровали слова о том, что он не уважает немецкие ценности.

"Я понимаю критику своих действий. Но лично для меня стали ударом обвинения, что я не уважаю наши ценности. Я гражданин Германии, пою национальный гимн страны", — добавил Гюндоган.

"Газета.ру"
Теги: Гюндоган Манчестер Сити
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