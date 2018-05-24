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Фернандо Торрес может перейти в клуб японской лиги

По информации Sporx, Фернандо Торрес может продолжить карьеру в японском клубе "Саган Тосу".

Отмечается, что стороны провели предварительные переговоры, а сам 34-летний футболист определится с решением в конце мая.

Напомним, Торрес завершил выступления за "Атлетико" . На этой неделе другой испанец Андреас Иньеста, покинувший "Барселону", перешел в японский клуб "Виссел Кобе" .
Теги: Торрес
Сегодня, 21:40
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№1 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 22:19) #
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Болеет за:
ЦСКА
То всех в Китай затягивало, а теперь и Япошки решили баблом потрясти
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
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