Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4072
КБ-Гостевая 26614
Зенит 104546
Ситуация на юго-востоке Украины 119310
Отдых в Крыму. 176
Товарищеские матчи сборной России 8
FIFA 12 212
Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля... 59

Новости партнеров

Андерсон Талиска переходит в "Рому"

Полузащитник "Бенфики" Андерсон Талиска, последние два сезона выступавший за "Бешикташ", покидает Турцию

Как сообщает Football Italia, 24-летний бразилец сообщил партнерам по команде, что переходит в "Рому".

В 80 матчах за турецкий клуб Талиска забил 37 голов и отдал 14 голевых передач.
Теги: Талиска Рома
Сегодня, 13:02
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.