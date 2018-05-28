"Ливерпуль" возобновил интерес к голкиперу "Ромы" Алиссону

Вратарь "Ромы" Алиссон по-прежнему находится в сфере интересов «Ливерпуля».Мерсисайдцы намерены купить 25-летнего бразильца в межсезонье на фоне двух результативных ошибок своего голкипера Лориса Кариуса в финале Лиги чемпионов с "Реалом" (1:3).В январе "Ливерпуль" отказался платить за Алиссона 68 миллионов евро. Теперь "Рома" требует за вратаря не менее 100 млн. На игрока также претендует "Реал".