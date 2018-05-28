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"Ливерпуль" возобновил интерес к голкиперу "Ромы" Алиссону

Вратарь "Ромы" Алиссон по-прежнему находится в сфере интересов «Ливерпуля».

Мерсисайдцы намерены купить 25-летнего бразильца в межсезонье на фоне двух результативных ошибок своего голкипера Лориса Кариуса в финале Лиги чемпионов с "Реалом" (1:3).

В январе "Ливерпуль" отказался платить за Алиссона 68 миллионов евро. Теперь "Рома" требует за вратаря не менее 100 млн. На игрока также претендует "Реал".

The Telegraph
Теги: Ливерпуль Алиссон Рома
Сегодня, 09:24
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3
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№3 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 09:40) #
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Кариуса списали по ходу))
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 09:36) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: sergey3709
Наш Беленов не хуже и дешевле обойдется

а рабочую визу кто ж ему даст?там с этим строго
плюс если не считать пенальти - этот сезон у Беленова не очень ровный, к сожалению
да и знание английского языка...кто ж знает какой у него уровень
я понимаю, что это наверное был коммент с долей иронии, но увы, это почти нереально(


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: sergey3709 (Сегодня, 09:32) #
  • -2
  •  (2)
online

Наш Беленов не хуже и дешевле обойдется
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
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