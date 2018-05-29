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Следом за Фабинью в "Ливерпул" можете перейти еще один полузащитник "Монако"

Хавбек "Монако" Тома Лемар может в ближайшее время перейти в "Ливерпуль".

По информации L'EQUIPE , "красные" начнут переговоры в приобретении 22-летнего игрока сборной Франции в ближайшее время.

Напомним, в понедельник "Ливерпуль" объявил о приобретении у "Монако" полузащитника Фабинью. Бразилец подписал долгосрочный контракт с английским клубом.
Теги: Лемар Ливерпуль
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