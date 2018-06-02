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"ПСЖ" не объявляет переход Буффона из-за решения по его дисквалификации

"Пари Сен-Жермен" отложил объявление о подписании контракта с бывшим вратарем "Ювентуса" Джанлуиджи Буффоном из-за ожидания вердикта по его дисквалификации.

По информации Mediaset Premium, руководство команды ожидает информации о сроке отстранения итальянца.

Буффон выступал за "Ювентус" с 2001 года. По окончании завершившегося сезона-2017/18 он покинул туринский клуб на правах свободного агента.

"Газета.ру"
Теги: Буффон ПСЖ
Сегодня, 02:53
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№1 Написал: I have a dream Москва (Сегодня, 03:19) #
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за что его дисквалифицировали?
Регистрация: 14.05.2018 [жалоба]
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