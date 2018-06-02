"ПСЖ" не объявляет переход Буффона из-за решения по его дисквалификации

"Пари Сен-Жермен" отложил объявление о подписании контракта с бывшим вратарем "Ювентуса" Джанлуиджи Буффоном из-за ожидания вердикта по его дисквалификации.По информации Mediaset Premium, руководство команды ожидает информации о сроке отстранения итальянца.Буффон выступал за "Ювентус" с 2001 года. По окончании завершившегося сезона-2017/18 он покинул туринский клуб на правах свободного агента.