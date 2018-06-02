Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Зенит 104659
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 8
Ситуация на юго-востоке Украины 119495
Отдых в Крыму. 182
Товарищеские матчи сборной России 9
Политика и события в стране и мире 4221
КБ-Гостевая 26660
Курилка 1525

Новости партнеров

Агент Кристиана Эриксена: мой клиент не испытывает недостатка в предложениях

Мартин Шутц, агент полузащитника "Тоттенхэма" и сборной Дании Кристиана Эриксена, прокомментировал слухи о переходе его клиента в другой клуб.

"Сейчас ничего непонятно. У нас есть контракт с "Тоттенхэмом" до 2020 года. Единственное, что я могу сказать: мой клиент не испытывает недостатка в предложениях", - цитирует агента Daily Mail.

В завершившемся сезоне на счету Эриксена 47 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах, в которых он забил 14 мячей и отдал 13 результативных передач.
Теги: Эриксен
Сегодня, 11:56
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.