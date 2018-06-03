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Краснодар Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
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Пермь Урал
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"Эспаньол" объявил имя нового главного тренера
"Эспаньол" объявил имя нового главного тренера
Главный тренер "Хоффенхайма" отклонил предложение "Реала"
Руководство "Реала" рассматривало Юлиана Нагельсмана на пост главного тренера команды после ухода Зинедина Зидана.
Однако 30-летний специалист отклонил предложение о начале переговоров и останется в "Хоффенхайме".
Нагельсман является главным тренером "Хоффенхайма" с февраля 2016 года. В минувшем сезоне команда заняла под его руководством третье место в Бундеслиге. Это лучший результат в истории клуба.
Bild
Однако 30-летний специалист отклонил предложение о начале переговоров и останется в "Хоффенхайме".
Нагельсман является главным тренером "Хоффенхайма" с февраля 2016 года. В минувшем сезоне команда заняла под его руководством третье место в Бундеслиге. Это лучший результат в истории клуба.
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