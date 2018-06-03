Главный тренер "Хоффенхайма" отклонил предложение "Реала"

Руководство "Реала" рассматривало Юлиана Нагельсмана на пост главного тренера команды после ухода Зинедина Зидана.Однако 30-летний специалист отклонил предложение о начале переговоров и останется в "Хоффенхайме".Нагельсман является главным тренером "Хоффенхайма" с февраля 2016 года. В минувшем сезоне команда заняла под его руководством третье место в Бундеслиге. Это лучший результат в истории клуба.