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Сегодня на пресс-конференции Гризманн объявит, где продолжит карьеру

Нападающий "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн расскажет о решении касательно своего будущего на пресс-конференции, которая состоится сегодня, 12 июня, сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, что у француза есть два варианта продолжения карьеры - он может перейти в "Барселону" или продлить контракт с "Атлетико".
Теги: Гризманн
Сегодня, 10:25
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(0)
№3 Написал: Босх Россия (Сегодня, 11:13) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
В "Ростов" он переходит.
С ним договорились еще во времена когда Ростов играл с Атлетиком...в ЛЧ


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№2 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 11:12) #
  • -2
  •  (2)

к сайту футбол России очень подходит а за чем нам Гризман он же к нам не собирается wink
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
№1 Написал: Ganjaman Pirosso (Сегодня, 11:07) #
  • -1
  •  (1)

Мне честно говоря повырезано-->вырезано
Регистрация: 1.06.2018 [жалоба]
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