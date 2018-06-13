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Филиппо Индзаги стал главным тренером "Болоньи"

Новым главным тренером "Болоньи" назначен Филиппо Индзаги, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Контракт будет действовать до 30 июня 2020 года.
Теги: Болонья Индзаги
Сегодня, 18:52
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