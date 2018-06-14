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Антони Марсьяль хочет покинуть "Манчестер Юнайтед"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль хочет покинуть клуб, сообщил агент игрока Филипп Ламболи.

"Я думаю, что когда такой клуб как "Манчестер Юнайтед", который является самым мощным клубом в мире, не может договориться о продлении контракта с игроком за восемь месяцев переговоров, он не считает этого игрока важной частью команды.

У Антони есть контракт с "МЮ", и он намерен уважать любое решение клуба, выполняя свои обязательства, но он однозначно хотел бы покинуть команду. Это обдуманное решение", - цитирует агента RMC Sport
Теги: Марсьяль Манчестер Юнайтед
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