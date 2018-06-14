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"Барселона" может потратить более 100 млн евро на двух молодых игроков "Аякса"

"Барселона" интересуется молодыми игроками "Аякса" Маттейсом де Лигтом и Френки де Йонгом.

Амстердамцы готовы продать 21-летнего хавбека де Йонга за 50 миллионов евро, а 18-летнего центрального защитника де Лигта – за сумму свыше 60 млн.

Переговоры по трансферам начнутся после ЧМ-2018.

El Mundo Deportivo
Теги: Барселона де Лигт Аякс
Сегодня, 10:55
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