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Илкай Гюндоган может заменить Иньесту в "Барселоне"

По информации The Sun, "Барселона" в поисках игрока на замену Андресу Иньесте обратила внимание на хавбека "Манчестер Сити" и сборной Германии Илкая Гюндогана.

"Барселоне" придется заплатить за 27-летнего футболиста не менее 50 миллионов фунтов.

По информации издания, сам игрок заинтересован в переезде на "Камп Ноу".
Теги: Гюндоган Барселона Иньеста
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