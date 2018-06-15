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Москва Краснодар
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Казань Ростов
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"Наполи" попытается купить Кейлора Наваса, если не получится приобрести Бернда Лено
"Наполи" интересен вратарь "Реала" Кейлор Навас.
Football Italia сообщает, что в случае неудачи с трансфером голкипера "Байера" Бернда Лено, неаполитанцы предпримут попытку приобрести Кейлора Наваса
Новый рулевой "Наполи" Карло Анчелотти хорошо знаком с Навасом со времен работы в "Реале".
Football Italia сообщает, что в случае неудачи с трансфером голкипера "Байера" Бернда Лено, неаполитанцы предпримут попытку приобрести Кейлора Наваса
Новый рулевой "Наполи" Карло Анчелотти хорошо знаком с Навасом со времен работы в "Реале".
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