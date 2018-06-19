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Рикардо Куарежма после Чемпионата мира переедет в Китай

Полузащитник турецкого "Бешикташа" и сборной Португалии Рикарду Куарежма близок к переезду в Китай.

Как сообщает beIN Sports, "Гуанчжоу Эвергранд" готов заплатить 12 млн евро за 34-летнего португальца.

Самому футболисту был предложен контракт с зарплатой в 6 млн евро.

Ранее игрок попрощался со стамбульским клубом, за который выступал с 2015 года.
Теги: Куарежма Бешикташ
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