Президент "Спортинга" ушел в отставку

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10:13
Тренер сборной Швеции: немцы начали праздновать прямо у нас на глазах. Нельзя так себя вести (1)
Тренер сборной Швеции: немцы начали праздновать прямо у нас на глазах. Нельзя так себя вести (1)
03:45
Форсберг: в матче против Мексики нам нужно лучше распоряжаться мячом, но у нас хорошие шансы на выход в плей-офф (1)
Форсберг: в матче против Мексики нам нужно лучше распоряжаться мячом, но у нас хорошие шансы на выход в плей-офф (1)
Вчера, 23:37
Дидье Дрогба: думаю, что сборная Бельгии выиграет ЧМ-2018 (6)
Дидье Дрогба: думаю, что сборная Бельгии выиграет ЧМ-2018 (6)
Вчера, 23:21
Хавьер Эрнандес: это больше, чем просто мечта
Хавьер Эрнандес: это больше, чем просто мечта
Вчера, 23:06
Гарри Линекер: футбол это простая игра, где немцы в конце умудряются каким-то чертовским образом победить (7)
Гарри Линекер: футбол это простая игра, где немцы в конце умудряются каким-то чертовским образом победить (7)
Вчера, 23:00
Wunderbar! Чудо спасает немецкую сборную от оглушительного фиаско на чемпионате мира (5)
Wunderbar! Чудо спасает немецкую сборную от оглушительного фиаско на чемпионате мира (5)
Вчера, 22:23
Джефферсон Фарфан останется в московской клинике на ночь (2)
Джефферсон Фарфан останется в московской клинике на ночь (2)
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Аксель Витсель: я до сих пор люблю "Зенит" (4)
Аксель Витсель: я до сих пор люблю "Зенит" (4)
Вчера, 21:21
"Рубин" арендовал Хорена Байрамяна
"Рубин" арендовал Хорена Байрамяна
Вчера, 21:14
Младен Крстаич: работу арбитров матча Сербия - Швейцария" надо разбирать в Гаагском суде (7)
Младен Крстаич: работу арбитров матча Сербия - Швейцария" надо разбирать в Гаагском суде (7)
Вчера, 21:05
"Локомотив" официально подписал Рифата Жемалетдинова (10)
"Локомотив" официально подписал Рифата Жемалетдинова (10)
Вчера, 20:49
Корея была неплоха, но всё решил мексиканский пенальти. Судьба двух команд группы F уже понятна
Корея была неплоха, но всё решил мексиканский пенальти. Судьба двух команд группы F уже понятна
Вчера, 20:42
Супруга президента Зимбабве и вице-президент страны получили травмы во время взрыва на стадионе (6)
Супруга президента Зимбабве и вице-президент страны получили травмы во время взрыва на стадионе (6)
Вчера, 20:31
Бельгия – Тунис: фотоотчет встречи
Бельгия – Тунис: фотоотчет встречи
Вчера, 20:07
Германия - Швеция: Ройс сыграет с первых минут
Германия - Швеция: Ройс сыграет с первых минут
Вчера, 20:06
Арбитры из Сенегала будут работать на матче Россия - Уругвай (9)
Арбитры из Сенегала будут работать на матче Россия - Уругвай (9)
Вчера, 19:54
Сборная Мексики выиграла у Южной Кореи
Сборная Мексики выиграла у Южной Кореи
Вчера, 19:32
Мацей Рыбус: последние дни думали только о Колумбии
Мацей Рыбус: последние дни думали только о Колумбии
Вчера, 19:23
На стадионе в Зимбабве совершено покушение на президента страны (2)
На стадионе в Зимбабве совершено покушение на президента страны (2)
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Сборная России прилетела в Самару
Сборная России прилетела в Самару
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"Спартак" разгромил "Чертаново" благодаря дублю Зе Луиша (19)
"Спартак" разгромил "Чертаново" благодаря дублю Зе Луиша (19)
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Сборная Англии прилетела в Нижний Новгород (1)
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Вахби Хазри: Бельгия просто сильнее
Вахби Хазри: Бельгия просто сильнее
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РЖД - красавцы, Бельгия - в порядке, стадион "Спартак" - в большой популярности у СМИ (9)
РЖД - красавцы, Бельгия - в порядке, стадион "Спартак" - в большой популярности у СМИ (9)
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В самарской фан-зоне ЧМ-2018 можно принять душ
В самарской фан-зоне ЧМ-2018 можно принять душ
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Эден Азар: хотим дойти до финала чемпионата мира (1)
Эден Азар: хотим дойти до финала чемпионата мира (1)
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Наставник сборной Туниса: нам нужно еще два поколения, чтобы выйти на необходимый уровень
Наставник сборной Туниса: нам нужно еще два поколения, чтобы выйти на необходимый уровень
Президент "Спортинга" ушел в отставку
Президента "Спортинга" Бруну де Карвалью отправили в отставку, сообщает A Bola.
60% акционеров клуба проголосовали за увольнение функционера.
Напомним, из-за действий экс-президента в команде случился кризис, из-за которого ряд основных игроков команды расторгли свои контракты.
60% акционеров клуба проголосовали за увольнение функционера.
Напомним, из-за действий экс-президента в команде случился кризис, из-за которого ряд основных игроков команды расторгли свои контракты.
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