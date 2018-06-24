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Президент "Спортинга" ушел в отставку

Президента "Спортинга" Бруну де Карвалью отправили в отставку, сообщает A Bola.

60% акционеров клуба проголосовали за увольнение функционера.

Напомним, из-за действий экс-президента в команде случился кризис, из-за которого ряд основных игроков команды расторгли свои контракты.
Теги: Спортинг
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