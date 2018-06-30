Марио Пашалич может перейти в "Фиорентину"

Полузащитник "Челси" Марио Пашалич может стать новым игроком "Фиорентины", сообщает Sportitalia.Лондонский клуб намерен рассмотреть возможность заключение контракта на аренду с опцией последующего выкупа 23-летнего хорватского игрока.Ранее Пашалич уже выступал в чемпионате Италии в сезоне-2016/17 в составе "Милана".