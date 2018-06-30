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Марио Пашалич может перейти в "Фиорентину"

Полузащитник "Челси" Марио Пашалич может стать новым игроком "Фиорентины", сообщает Sportitalia.

Лондонский клуб намерен рассмотреть возможность заключение контракта на аренду с опцией последующего выкупа 23-летнего хорватского игрока.

Ранее Пашалич уже выступал в чемпионате Италии в сезоне-2016/17 в составе "Милана".
Теги: Пашалич Фиорентина Трансферы
Сегодня, 18:03
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