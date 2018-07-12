"Барселона" не пустит болельщиков на презентацию Артура из-за ремонта на "Камп Ноу"

"Барселона" сегодня официально представит новичка команды полузащитника Артура.Презентация 21-летнего бразильца, перешедшего из "Гремио" за 40 миллионов евро, пройдет на "Камп Ноу" за закрытыми дверями из соображений безопасности.В настоящее время на территории стадиона "Барселоны" идут ремонтные работы.Таким образом, болельщики каталонского клуба не смогут попасть на презентацию Артура.