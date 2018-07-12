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"Барселона" не пустит болельщиков на презентацию Артура из-за ремонта на "Камп Ноу"

"Барселона" сегодня официально представит новичка команды полузащитника Артура.

Презентация 21-летнего бразильца, перешедшего из "Гремио" за 40 миллионов евро, пройдет на "Камп Ноу" за закрытыми дверями из соображений безопасности.

В настоящее время на территории стадиона "Барселоны" идут ремонтные работы.

Таким образом, болельщики каталонского клуба не смогут попасть на презентацию Артура.

Sports.ru
Теги: Барселона
Сегодня, 14:40
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