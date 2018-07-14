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Джердан Шакири официально стал игроком "Ливерпуля"

"Ливерпуль" объявил о переходе полузащитника "Сток Сити" Джердана Шакири.

Мерсисайдцы активировали опцию выкупа футболиста за 13,5 миллиона фунтов.

В минувшем сезоне Шакири провел 38 матчей в АПЛ, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач.

На ЧМ-2018 игрок провел 4 матча, забил гол и сделал одну голевую передачу.

Теги: Шакири Ливерпуль
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