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"Олимпиакос" разорвал контракт с Эммануэлем Эменике

"Олимпиакос" разорвал контракт с бывшим нападающим "Спартака" Эммануэлем Эменике, утверждает Gunes. Соглашение 31-летнего нигерийца с греческим клубом было рассчитано до конца сезона-2018/19.

По информации источника, форвард хотел добиться продления контракта на улучшенных финансовых условиях, но руководство клуба не стало удовлетворять требования игрока и воспользовалось пунктом в контракте о разрыве.

Теги: Олимпиакос Эменике
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