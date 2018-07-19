A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Нападающий мюнхенской "Баварии" Кингсли Коман может продолжить карьеру в АПЛ

Лондонский "Арсенал" готов предложить за Кингсли Комана 50 млн евро, сообщает BeIN Sports.

По данным источника, на покупке игрока настаивает главный тренер лондонцев Унаи Эмери.

В минувшем сезоне Коман провел 21 матч в чемпионате Германии, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.
Теги: Арсенал Бавария Коман
Сегодня, 11:45
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.