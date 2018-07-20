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Жозе Фонте перешел в "Лилль"
Португальский защитник Жозе Фонте стал игроком "Лилля".
34-летний футболист присоединился к клубу на правах свободного агента, подписав двухлетний контракт.
Последние полгода Фонте провел в Китае, где выступал за "Далянь Ифан". Там он отыграл лишь 7 матчей, после чего расторг контракт с клубом.
GFFN
34-летний футболист присоединился к клубу на правах свободного агента, подписав двухлетний контракт.
Последние полгода Фонте провел в Китае, где выступал за "Далянь Ифан". Там он отыграл лишь 7 матчей, после чего расторг контракт с клубом.
GFFN
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