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Антонио Конте намерен подать в суд на свою бывшую команду

Бывший главный тренер "Челси" Антонио Конте планирует подать в суд на лондонскую команду.

Итальянский специалист хочет взыскать с лондонского клуба компенсацию в размере 11 миллионов евро за то, что те поздно прекратили с ним сотрудничество. Конте считает, что это помешает ему трудоустроиться в новом клубе в это межсезонье.

Football Italia
Теги: Челси Конте
Сегодня, 19:47
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(1)
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:49) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
А чё не на Абрамовича? Или Абрам слил Челсю?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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