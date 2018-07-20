Антонио Конте намерен подать в суд на свою бывшую команду

Бывший главный тренер "Челси" Антонио Конте планирует подать в суд на лондонскую команду.Итальянский специалист хочет взыскать с лондонского клуба компенсацию в размере 11 миллионов евро за то, что те поздно прекратили с ним сотрудничество. Конте считает, что это помешает ему трудоустроиться в новом клубе в это межсезонье.