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Александр Алиев: на месте Милевского дал бы тренеру в морду!

Бывший полузащитник "Локомотива" , "Анжи" и сборной Украины Александр Алиев рассказал об уходе нападающего Артёма Милевского из брестского "Динамо" .

"Он нормально себя чувствует. Вчера мы общались. После того как я узнал об этой ситуации, я позвонил ему и спросил. В СМИ написали, что Артём нарушил режим. Он давно говорил, что у него заканчивается контракт. Пришёл молодой тренер, и они не сошлись характерами.

Никакого нарушения режима не было. Я знаю ситуацию. Тренер просто нашёл повод. Я думаю, что с таким подходом он долго не будет работать. Так относиться к Милевскому и говорить такие вещи в глаза не стоит. Был бы я на его месте, не сдержался бы. Но у Артёма выдержка лучше.

Что бы я сделал? Дал бы в морду. Если бы мне тренер так сказал", — приводит слова Алиева "Сегодня".
Теги: Милевский Алиев
Сегодня, 09:22
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3
(1)
№3 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 10:33) #
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  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Интересно, а интервью в разливухе брали? между стопарями.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 09:36) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
ага, "если бы не БЫ"
"на словах ты Лев Толстой, а на деле..." - думаю конец пояснять не стоит.
уж очень много сослагательных наклонений у большинства заявлений
а вообще, если его не в первый раз выгоняют и он считает, что если тренер молодой, то не имеет права ему что-то высказать - то гнать надо вообще подальше
в общем два сапога пара.
Кукушка хвалит петуха (с)


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:26) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Кусок говна ты.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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