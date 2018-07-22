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"Манчестер Юнайтед" летом не будет продавать Марсьяля

"Манчестер Юнайтед" намерен сохранить в своем составе нападающего Антони Марсьяля, сообщает ESPN.

Сам 22-летний француз, по словам его агента, планирует сменить клуб из-за дефицита игровой практики. Но "МЮ" не намерен продавать Марсьяля нынешним летом.

Контракт Марсьяля с "МЮ" рассчитан до июня 2019 года.
Теги: Марсьяль Манчестер Юнайтед
Сегодня, 13:04
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