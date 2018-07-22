"Манчестер Юнайтед" летом не будет продавать Марсьяля

"Манчестер Юнайтед" намерен сохранить в своем составе нападающего Антони Марсьяля, сообщает ESPN.Сам 22-летний француз, по словам его агента, планирует сменить клуб из-за дефицита игровой практики. Но "МЮ" не намерен продавать Марсьяля нынешним летом.Контракт Марсьяля с "МЮ" рассчитан до июня 2019 года.