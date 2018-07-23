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Президент "Баварии": Озил годами играет дерьмово - наконец-то он ушел из сборной!

Президент "Баварии" Ули Хенесс прокомментировал решение хавбека Месута Озила уйти из сборной Германии.

"Я рад, что все это закончилось. Наконец-то Месут Озил закончил выступления за сборную.

Озил годами играет дерьмово. Последний раз он отобрал мяч у соперника еще до ЧМ-2014", – заявил Хенесс.

DW Sports
Теги: Озил Сборная Германии
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