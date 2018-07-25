30-летний тренер "Хоффенхайма" рассказал, почему отказался работать с "Реалом"

Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман рассказал о причинах, по которым он ответил отказом на предложение возглавить мадридский «Реал» после ухода наставника «сливочных» Зинедина Зидана по окончании прошлого сезона.«Конечно, я обдумывал предложение. Кто повесит трубку, если ему звонит «Реал»? Нет клуба больше него.Но мне всего 30 лет. Если моя тренерская карьера будет постепенно идти вверх, у меня ещё появится возможность поработать с командой из чемпионата Испании. Что касается моей семьи, это был не лучший момент для переезда в другую страну», — цитирует Нагельсмана Marca со ссылкой на журнал 11 Freunde.Самый молодой тренер Бундеслиги покинет "Хоффенхайм" по окончании предстоящего сезона и возглавит "РБ Лейпциг".