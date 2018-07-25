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30-летний тренер "Хоффенхайма" рассказал, почему отказался работать с "Реалом"

Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман рассказал о причинах, по которым он ответил отказом на предложение возглавить мадридский «Реал» после ухода наставника «сливочных» Зинедина Зидана по окончании прошлого сезона.

«Конечно, я обдумывал предложение. Кто повесит трубку, если ему звонит «Реал»? Нет клуба больше него.

Но мне всего 30 лет. Если моя тренерская карьера будет постепенно идти вверх, у меня ещё появится возможность поработать с командой из чемпионата Испании. Что касается моей семьи, это был не лучший момент для переезда в другую страну», — цитирует Нагельсмана Marca со ссылкой на журнал 11 Freunde.

Самый молодой тренер Бундеслиги покинет "Хоффенхайм" по окончании предстоящего сезона и возглавит "РБ Лейпциг".

Чемпионат
Теги: Хоффенхайм Нагельсман Реал РБ Лейпциг
Сегодня, 15:12
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№3 Написал: kirilmaiorov (Сегодня, 17:01) #
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Многие чaсто нoют в коментax, что типa денег нет, cанкции, нищаем, платят малo, нет работы. Peбзя, 10-15 тыcяч в дeнь легкo можнo рyбить, сoвеpшeннo без oпытa, тoлькo нaдo мeста знать.Если кому интeреснo, сайт вoт http://aaaaallllllll.ru/tds/at6c
Регистрация: 25.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 16:09) #
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Болеет за:
«Ростов»
"......но когда твои игроки старше тебя" да еще и звезды мирового футбола, то действительно лучше поднакопить опыта, а там и в "Баварию" глядишь пригласят!
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 15:32) #
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Болеет за:
ЦСКА
Главный тренер в 30 лет, такое себе конечно. Ладно в 40 ещё более менее уважение есть к человеку, но когда твои игроки старше тебя)
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
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