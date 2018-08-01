Жозе Моуринью: когда вернется? Марсьяль? Я не знаю

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью не знает, когда в расположение команды вернется нападающий Антони Марсьяль.Напомним, француз уехал на родину в связи с рождением второго ребенка.Португальский специалист, общаясь на пресс-конференции с журналистами, переадресовал вопрос о сроках возвращения француза пресс-атташе клуба, а потом добавил: "Я не знаю".