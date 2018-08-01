Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Кто главный претендент на чемпионство в новом сезоне?
Показать все опросы

Новости партнеров

Жозе Моуринью: когда вернется? Марсьяль? Я не знаю

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью не знает, когда в расположение команды вернется нападающий Антони Марсьяль.

Напомним, француз уехал на родину в связи с рождением второго ребенка.

Португальский специалист, общаясь на пресс-конференции с журналистами, переадресовал вопрос о сроках возвращения француза пресс-атташе клуба, а потом добавил: "Я не знаю".

The Telegraph
Теги: Моуринью Марсьяль Манчестер Юнайтед
Сегодня, 16:14
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.