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Марко Ройс будет новым капитаном "Боруссии"

Полузащитник Марко Ройс будет капитаном дортмундской "Боруссии" в следующем сезоне.

"Сегодня тренер объявил, что я новый капитан, это, конечно, большая честь", — цитирует Ройса официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 11 матчах чемпионата Германии, в которых забил семь мячей.
Теги: Ройс Боруссия Д
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