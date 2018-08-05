Марко Ройс будет новым капитаном "Боруссии"

Полузащитник Марко Ройс будет капитаном дортмундской "Боруссии" в следующем сезоне."Сегодня тренер объявил, что я новый капитан, это, конечно, большая честь", — цитирует Ройса официальный сайт клуба.В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 11 матчах чемпионата Германии, в которых забил семь мячей.