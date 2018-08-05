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"Милан" подтвердил назначение Паоло Мальдини

"Милан" объявил о назначении бывшего футболиста Паоло Мальдини на должность директора по стратегическому развитию.

50-летний Мальдини – воспитанник "Милана". Футболист всю карьеру провел в родном клубе.
Теги: Мальдини Милан
Сегодня, 20:20
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