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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Андрей Тихонов: нас никто не переиграл и не разыграл. Проиграли из-за своих ошибок (видео) (3)
Андрей Тихонов: нас никто не переиграл и не разыграл. Проиграли из-за своих ошибок (видео) (3)
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Сергей Кирьяков: на данный момент "Спартак" не дотягивает до уровня Лиги чемпионов, форма команды немного вызывает опасения... (9)
Сергей Кирьяков: на данный момент "Спартак" не дотягивает до уровня Лиги чемпионов, форма команды немного вызывает опасения... (9)
"Милан" подтвердил назначение Паоло Мальдини
"Милан" объявил о назначении бывшего футболиста Паоло Мальдини на должность директора по стратегическому развитию.
50-летний Мальдини – воспитанник "Милана". Футболист всю карьеру провел в родном клубе.
50-летний Мальдини – воспитанник "Милана". Футболист всю карьеру провел в родном клубе.
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