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Арас Озбилиз продолжит карьеру в Голландии

Форвард "Бешикташа" Арас Озбилиз, известный в России по выступлениям за "Кубань" и "Спартак", в ближайшее время перейдет в "Виллем II", информирует пресс-служба клуба.

28-летний футболист будет арендован голландским клубом на один сезон.
Теги: Озбилиз Спартак Кубань
Сегодня, 13:27
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