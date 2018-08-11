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"Челси" обыграл "Хаддерсфилд" в первом туре премьер-лиги

Чемпионат Англии

1 тур

Стадион: Джон Смит - Гэлфарм (Хаддерсфилд, Англия)

"Хаддерсфилд Таун" – "Челси" 0:3

Голы: Канте, 34, Жоржиньо, 45 (пен.), Родригес, 80

"Хаддерсфилд Таун": Хамер, Хадергьонай, Лёв (Дьякаби, 71), Конголо, Шиндлер, Йоргенсен, Муй, Биллинг, Притчард (Депуатр, 46), Хогг, Мунье

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Алонсо, Луис, Рюдигер, Канте, Баркли (Лофтус-Чик, 68), Жоржиньо, Мората, Виллиан (Азар, 76), Родригес (Мозес, 81)

Предупреждения: Шиндлер, 44, Луис, 69, Конголо, 83
Теги: Челси Хаддерсфилд
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