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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Артуро Видаль в запасе "Барселоны" на матч за Суперкубок Испании, Лангле и Артур - в старте
Стали известны составы "Севильи" и "Барселоны" на матч за Суперкубок Испании, который впервые пройдёт в марокканском Танжере и будет состоять из одного матча.
"Севилья": Вацлик, Меркадо, Гомес, Кьер, Эскудеро, Сарабия, Меса, Банега, Васкес, Навас, Муриэль.
Запас: Сориано, Алеиш Видаль, Кариссо, Амаду, Андре Силва, Нолито, Бен Йеддер.
"Барселона": тер Штеген - Семеду, Пике, Лангле, Альба - Бускетс, Артур, Рафинья, Дембеле - Месси, Суарес.
Запас: Силлессен, Ракитич, Коутиньо, Мунир, Артуро Видаль, Умтити, Миранда.
"Севилья": Вацлик, Меркадо, Гомес, Кьер, Эскудеро, Сарабия, Меса, Банега, Васкес, Навас, Муриэль.
Запас: Сориано, Алеиш Видаль, Кариссо, Амаду, Андре Силва, Нолито, Бен Йеддер.
"Барселона": тер Штеген - Семеду, Пике, Лангле, Альба - Бускетс, Артур, Рафинья, Дембеле - Месси, Суарес.
Запас: Силлессен, Ракитич, Коутиньо, Мунир, Артуро Видаль, Умтити, Миранда.
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