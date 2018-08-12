Артуро Видаль в запасе "Барселоны" на матч за Суперкубок Испании, Лангле и Артур - в старте

Стали известны составы "Севильи" и "Барселоны" на матч за Суперкубок Испании, который впервые пройдёт в марокканском Танжере и будет состоять из одного матча.: Вацлик, Меркадо, Гомес, Кьер, Эскудеро, Сарабия, Меса, Банега, Васкес, Навас, Муриэль.Запас: Сориано, Алеиш Видаль, Кариссо, Амаду, Андре Силва, Нолито, Бен Йеддер.: тер Штеген - Семеду, Пике, Лангле, Альба - Бускетс, Артур, Рафинья, Дембеле - Месси, Суарес.Запас: Силлессен, Ракитич, Коутиньо, Мунир, Артуро Видаль, Умтити, Миранда.