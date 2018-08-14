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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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Алекс Сонг перешел в швейцарский "Сьон"
Экс-полузащитник "Рубина" Алекс Сонг продолжит карьеру в Швейцарии.
30-летний футболист подписал контракт с "Сьоном". Соглашение рассчитана на два сезона.
На протяжении карьеры хавбек также выступал за "Бастию", лондонский "Арсенал", "Чарльтон", "Барселону" и "Вест Хэм".
ФК "Сион"
30-летний футболист подписал контракт с "Сьоном". Соглашение рассчитана на два сезона.
На протяжении карьеры хавбек также выступал за "Бастию", лондонский "Арсенал", "Чарльтон", "Барселону" и "Вест Хэм".
ФК "Сион"
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