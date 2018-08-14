Алекс Сонг перешел в швейцарский "Сьон"

Экс-полузащитник "Рубина" Алекс Сонг продолжит карьеру в Швейцарии.30-летний футболист подписал контракт с "Сьоном". Соглашение рассчитана на два сезона.На протяжении карьеры хавбек также выступал за "Бастию", лондонский "Арсенал", "Чарльтон", "Барселону" и "Вест Хэм".