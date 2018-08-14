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Алекс Сонг перешел в швейцарский "Сьон"

Экс-полузащитник "Рубина" Алекс Сонг продолжит карьеру в Швейцарии.

30-летний футболист подписал контракт с "Сьоном". Соглашение рассчитана на два сезона.

На протяжении карьеры хавбек также выступал за "Бастию", лондонский "Арсенал", "Чарльтон", "Барселону" и "Вест Хэм".

ФК "Сион"
Теги: Сонг Рубин Сьон
Сегодня, 17:36
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