Давид Луис: если бы остался Конте, то мне, вероятно, пришлось бы уйти

Бразильский защитник лондонского "Челси" Давид Луис рассказал о его взаимоотношениях с бывшим наставником команды Антонио Конте."Прошлый сезон был не самым удачным в плане футбола, но я научился многому в личностном и человеческом плане. Всегда здорово выходить на поле. Иногда нужно оставаться терпеливым, позаботиться о теле и извлечь уроки на будущее. Для меня это было здорово.В минувшем сезоне у меня было время поправить здоровье. Было приятно отдохнуть и почувствовать себя бодро.Если бы предыдущий тренер остался, возможно, мне пришлось бы уйти в другой клуб. Но я здесь и я счастлив", — приводит слова Луиса Sky Sports.