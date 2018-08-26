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Давид Луис: если бы остался Конте, то мне, вероятно, пришлось бы уйти

Бразильский защитник лондонского "Челси" Давид Луис рассказал о его взаимоотношениях с бывшим наставником команды Антонио Конте.

"Прошлый сезон был не самым удачным в плане футбола, но я научился многому в личностном и человеческом плане. Всегда здорово выходить на поле. Иногда нужно оставаться терпеливым, позаботиться о теле и извлечь уроки на будущее. Для меня это было здорово.

В минувшем сезоне у меня было время поправить здоровье. Было приятно отдохнуть и почувствовать себя бодро.

Если бы предыдущий тренер остался, возможно, мне пришлось бы уйти в другой клуб. Но я здесь и я счастлив", — приводит слова Луиса Sky Sports.

"Газета.ру"
Теги: Луис Конте Челси
Сегодня, 14:40
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