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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Давид Луис: если бы остался Конте, то мне, вероятно, пришлось бы уйти
Бразильский защитник лондонского "Челси" Давид Луис рассказал о его взаимоотношениях с бывшим наставником команды Антонио Конте.
"Прошлый сезон был не самым удачным в плане футбола, но я научился многому в личностном и человеческом плане. Всегда здорово выходить на поле. Иногда нужно оставаться терпеливым, позаботиться о теле и извлечь уроки на будущее. Для меня это было здорово.
В минувшем сезоне у меня было время поправить здоровье. Было приятно отдохнуть и почувствовать себя бодро.
Если бы предыдущий тренер остался, возможно, мне пришлось бы уйти в другой клуб. Но я здесь и я счастлив", — приводит слова Луиса Sky Sports.
"Газета.ру"
"Прошлый сезон был не самым удачным в плане футбола, но я научился многому в личностном и человеческом плане. Всегда здорово выходить на поле. Иногда нужно оставаться терпеливым, позаботиться о теле и извлечь уроки на будущее. Для меня это было здорово.
В минувшем сезоне у меня было время поправить здоровье. Было приятно отдохнуть и почувствовать себя бодро.
Если бы предыдущий тренер остался, возможно, мне пришлось бы уйти в другой клуб. Но я здесь и я счастлив", — приводит слова Луиса Sky Sports.
"Газета.ру"
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