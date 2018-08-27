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"Реал" отдал Лунина в аренду

"Реал Мадрид" отдал украинского голкипера Андрея Лунина, купленного у "Зари" из Украины этим летом, в аренду в другой испанский клуб - "Леганес". В новой команде Андрей пробудет до конца этого сезона, - сообщается на официальном сайте Королевского клуба.
Теги: Реал Лунин Леганес
Сегодня, 22:40
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№2 Написал: love zina in a point (Сегодня, 22:57) #
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online

Цитата: molot327
Пошел по рукам?

Так же как любой футболист который покидает ЦСКА.

"Чем больше дубов в нашей армии, тем крепче оборона"
Регистрация: 16.08.2018 [жалоба]
№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 22:56) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Пошел по рукам?


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
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