"Реал" отдал Лунина в аренду

"Реал Мадрид" отдал украинского голкипера Андрея Лунина, купленного у "Зари" из Украины этим летом, в аренду в другой испанский клуб - "Леганес". В новой команде Андрей пробудет до конца этого сезона, - сообщается на официальном сайте Королевского клуба.