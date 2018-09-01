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"Реал" забил четыре гола "Леганесу"

Чемпионат Испании

3 тур

"Реал Мадрид" – "Леганес" 4:1

Голы: Бэйл, 19, Каррильо, 26, Бензема, 50, 63, Рамос, 69

"Реал Мадрид": Куртуа - Рамос, Карвахаль, Марсело, Варан - Бэйл, Модрич, (Иско, 65), Асенсио, (Сьос, 79), Каземиро, Кроос - Бензема.

"Леганес": Куэльяр - Сиовас, Хуанфран, Сильва, Бустинса - Эрасо, (Весга, 72), Гумбау, Перес, Эль-Жар, (Эн-Несири 72), - Каррильо, Сантос.

Предупреждения: Модрич, 6, Сантос, 29
Теги: Реал Леганес
Вчера, 23:40
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№1 Написал: капля никотина Москва (Вчера, 23:58) #
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Да ну , говно какое то - Чалов порвёт всю эту халабуду вдоль и поперёк. Вараны, Рамосы какие то.... - не уровень. Не - точно нет
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
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