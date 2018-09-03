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Роналдо стал президентом "Вальядолида"

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдо стал новым владельцем "Вальядолида", сообщает твиттер клуба.

Роналдо купил 51% акций клуба за 30 миллионов евро. При этом действующий президент "Вальядолида" Карлос Суарес останется в клубе и займёт должность генерального директора. Роналдо в свою очередь станет главным акционером и президентом.
Теги: Роналдо Вальядолид
Сегодня, 15:15
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№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 16:38) #
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Интересно ресно,как у него получится
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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