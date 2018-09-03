Роналдо стал президентом "Вальядолида"

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдо стал новым владельцем "Вальядолида", сообщает твиттер клуба.Роналдо купил 51% акций клуба за 30 миллионов евро. При этом действующий президент "Вальядолида" Карлос Суарес останется в клубе и займёт должность генерального директора. Роналдо в свою очередь станет главным акционером и президентом.