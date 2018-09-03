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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Роналдо стал президентом "Вальядолида"
Бывший футболист сборной Бразилии Роналдо стал новым владельцем "Вальядолида", сообщает твиттер клуба.
Роналдо купил 51% акций клуба за 30 миллионов евро. При этом действующий президент "Вальядолида" Карлос Суарес останется в клубе и займёт должность генерального директора. Роналдо в свою очередь станет главным акционером и президентом.
Роналдо купил 51% акций клуба за 30 миллионов евро. При этом действующий президент "Вальядолида" Карлос Суарес останется в клубе и займёт должность генерального директора. Роналдо в свою очередь станет главным акционером и президентом.
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