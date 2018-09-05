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Дидье Дрогба вернулся в "Челси"

Бывший нападающий лондонского "Челси" вернулся в клуб в качестве посла титульного спонсора "синих".

"Горжусь тем, что снова работаю в "Челси", — написал Дрогба в своем твиттере.

Дрогба провел за "Челси" 381 матч, забив 164 мяча и отдав 86 результативных передач. В составе "синих" Дрогба четыре раза выигрывал чемпионат Англии, четыре раза завоевывал Кубок Англии и побеждал в Лиге чемпионов.

"Газета.ру"
Теги: Дрогба Челси
Сегодня, 12:14
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