Дидье Дрогба вернулся в "Челси"

Бывший нападающий лондонского "Челси" вернулся в клуб в качестве посла титульного спонсора "синих"."Горжусь тем, что снова работаю в "Челси", — написал Дрогба в своем твиттере.Дрогба провел за "Челси" 381 матч, забив 164 мяча и отдав 86 результативных передач. В составе "синих" Дрогба четыре раза выигрывал чемпионат Англии, четыре раза завоевывал Кубок Англии и побеждал в Лиге чемпионов.