Сборная России поздравила Романа Нойштедтера с рождением сына

В семье полузащитника сборной России и турецкого "Фенербахче" Романа Нойштедтера родился сын.Мальчика назвали Чико Зейн.В настоящее время 30-летний игрок находится в расположении сборной России, где готовится к предстоящему матчу с Турцией в рамках Лиги наций.Все члены национальной команды поздравили Нойштедтера с этим знаменательным событием.