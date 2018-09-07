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Сборная России поздравила Романа Нойштедтера с рождением сына

В семье полузащитника сборной России и турецкого "Фенербахче" Романа Нойштедтера родился сын.

Мальчика назвали Чико Зейн.

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Babyabi, Chiko Zain 05.09.2018 ??

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В настоящее время 30-летний игрок находится в расположении сборной России, где готовится к предстоящему матчу с Турцией в рамках Лиги наций.

Все члены национальной команды поздравили Нойштедтера с этим знаменательным событием.
Теги: Нойштедтер
Сегодня, 14:30
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:42) #
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Болеет за:
ЦСКА
сына игрока сборной России зовут Чико Зейн...я в ступоре, если честно)
так то поздравляю)
но сразу видно что от русского у него только имя Роман


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
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Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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