Тренер сборной Нигерии: мне не выплатили зарплату, и я наложил проклятье на наш футбол

Бывший тренер сборной Нигерии Джо Эрико заявил, что наложил проклятие на национальный футбол.В 2002 году тренерский штаб Шаибу Амоду, в который входил Эрико, был уволен, несмотря на выход на ЧМ-2002. По словам Эрико, нигерийская федерация футбола до сих пор не выплатила ему зарплату и премии за тот период работы."Со мной, Шаибу Амоду и Стивеном Кеши тогда обошлись плохо. Прошло 16 лет, но нигерийская федерация до сих пор не заплатила нам.Тогда я был очень зол. Я пришел домой, разделся и наложил проклятье на нигерийский футбол", – заявил Эрико.