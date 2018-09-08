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Тренер сборной Нигерии: мне не выплатили зарплату, и я наложил проклятье на наш футбол

Бывший тренер сборной Нигерии Джо Эрико заявил, что наложил проклятие на национальный футбол.

В 2002 году тренерский штаб Шаибу Амоду, в который входил Эрико, был уволен, несмотря на выход на ЧМ-2002. По словам Эрико, нигерийская федерация футбола до сих пор не выплатила ему зарплату и премии за тот период работы.

"Со мной, Шаибу Амоду и Стивеном Кеши тогда обошлись плохо. Прошло 16 лет, но нигерийская федерация до сих пор не заплатила нам.

Тогда я был очень зол. Я пришел домой, разделся и наложил проклятье на нигерийский футбол", – заявил Эрико.

Vanguardngr
Теги: Сборная Нигерии
Сегодня, 12:01
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(1)
№2 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 14:01) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Во даёт...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№1 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 12:04) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Как же много ..овна у нас на футбольных сайтах публикуют.... Благо хоть нет видео, как она наложил....
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
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