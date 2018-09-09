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Экс-главный тренер "Ювентуса": Аллегри убивает Дибалу

Бывший главный тренер "Ювентуса" Луиджи Майфреди считает, что нынешний рулевой туринского клуба Массимилиано Аллегри не дает развиваться нападающему Пауло Дибале, держа игрока на скамейке запасных. Дибала в последних сезонах был основным игроком "бьянконери", но потерял этот статус с переходом в команду Криштиану Роналду.

"Аллегри сейчас просто убивает Дибалу, оставляя его в запасе.

Он не дает аргентинцу играть, а значит, Дибала, когда ему придется выйти на поле, не будет в своих лучших кондициях", — цитирует Майфреди RMC Sport.

В сезоне-2017/18 Дибала из 270 возможных минут в Серии А отыграл 100, не отметившись результативными действиями.

Sport24
Теги: Аллегри Ювентус Дибала
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